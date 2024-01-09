Дни культуры Кирова состоятся в Москве и Петербурге

Кировский Театр на Спасской представит регион на Днях культуры Кирова в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на правительство области.

В рамках гастролей труппа покажет спектакль «Буря» 12 января в Москве в театре Et Cetera, а в воскресенье, 14 января, в Молодёжном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

На домашней сцене в Кирове спектакль представят 20 января.

Ранее сообщалось, что в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Большой театр в Куйбышеве: 1941—1943. Афиши спектаклей и концертов».