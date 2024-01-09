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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 12 января

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В Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение до пятницы, 12 января.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 12 января
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С 9 по 12 января в регионе возможен гололёд на дорогах и тротуарах, с 11 по 12 января также ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м/с.

Штормовое предупреждение действует и в Татарстане. Оно связано с грядущими морозами, передаёт inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, с 10 по 15 января среднесуточные температуры воздуха составят -18...-24 °С, что ниже нормы на 9—15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.

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