Более 800 тысяч гостей поучаствовали в новогодних мероприятиях Татарстана
- РИА Новости
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Об этом она заявила на брифинге «Об итогах проведения культурных и массовых мероприятий в РТ в период новогодних каникул», передаёт «Реальное время».
По её словам, в 2022 году в республике было организовано 3268 мероприятий, их общий охват составил более 418 тыс. человек.
Лидером в эти праздники стал Казанский кремль — его посетили более 195 тыс. человек, пишет inkazan.ru.
Далее в пятёрке лидеров Казанский цирк с 86 тыс. посетителей, Свияжский музей-заповедник (44,9 тыс. гостей), кукольный театр «Әкият» (29,9 тыс.) и Татарская государственная филармония имени Г. Тукая (18,8 тыс.).
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в 2023 году столичный парк «Зарядье» посетили около 12 млн человек.