В Москве выставка-форум «Уникальная Россия» пройдёт с 18 января по 4 февраля

IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдёт с 18 января по 4 февраля 2024 года в Гостином Дворе Москвы.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Масштабное мероприятие посвящено тематике декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России. На экспозиции будут представлены живопись, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, в том числе историко-музейные экспонаты.

Мероприятие будет сопровождаться деловой, культурной и конкурсной программами, модными показами и презентациями.

Выставку-форум организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства промышленности и торговли России, Министерства финансов, Министерства иностранных дел и Федерального агентства по делам национальностей России.

Ранее телеканал «360» передавал, что Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, посвящённую празднованию Нового года и Рождества.