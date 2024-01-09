В Москве пройдёт дискуссия на тему абсурда в литературе
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Как сообщает пресс-служба «Букмейта», в дискуссии примут участие филолог и продюсер подкастов и видеоэссе Елена Рябцева, а также писатель, автор «Комнаты Вагинова» Антон Секисов.
На мероприятии будет обсуждаться, почему сюрреализм и странные сюжеты в литературе так притягивают внимание и как это связано с бессознательностью. Например, произведения Франца Кафки, такие как «Замок», строятся на абсурде.
Модератором выступит литературный критик и главный редактор оригинальных проектов «Букмейта» Ксения Грициенко.
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