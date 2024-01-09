В Москве пройдёт дискуссия на тему абсурда в литературе

Еврейский музей совместно с книжным сервисом «Букмейт» проведёт дискуссию, посвящённую тому, как люди воспринимают парадоксальные произведения искусства. Событие состоится 11 января в 19:30.

Как сообщает пресс-служба «Букмейта», в дискуссии примут участие филолог и продюсер подкастов и видеоэссе Елена Рябцева, а также писатель, автор «Комнаты Вагинова» Антон Секисов.

На мероприятии будет обсуждаться, почему сюрреализм и странные сюжеты в литературе так притягивают внимание и как это связано с бессознательностью. Например, произведения Франца Кафки, такие как «Замок», строятся на абсурде.

Модератором выступит литературный критик и главный редактор оригинальных проектов «Букмейта» Ксения Грициенко.

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