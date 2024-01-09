Психолог Мартынов: люди с низкой самооценкой подвержены хронической усталости

Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, что в конце года человек может ощущать усталость, эмоциональное и физическое истощение, связанные с работой. Главное, чтобы это не приобрело хроническую форму.

Люди наиболее подвержены хронической усталости в самом начале своей профессиональной деятельности и в период с 40 до 50 лет, когда вместе со стажем возрастают утомление и разочарование, поделился специалист в беседе с Life.ru.

Такому состоянию способствуют низкая выносливость психики, склонность к гиперконтролю, низкие адаптивность и самооценка, несогласие с ценностями компании.

Мартынов посоветовал провести самоанализ, изменить влияющие на восприятие действительности детали, а также обратить особое внимание на положительные факторы.

«Отмечайте, что повышает настроение, а что снижает. Таким образом можно научиться управлять своим состоянием за счёт переключения внимания», — посоветовал психолог.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему, а в январе человек может ощутить опустошение.