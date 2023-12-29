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Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о праздновании Нового года

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Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, посвящённую празднованию Нового года и Рождества.
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку о праздновании Нового года

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Увидеть экспозицию можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Первый блок посвящён периоду до 1917 года. Среди экспонатов — рождественские открытки, пригласительные билеты на бал гувернанток, программа вечерних спектаклей в Большом театре.

Вторая часть рассказывает о традициях празднования Нового года в Советском Союзе. Третий раздел знакомит с тем, как отмечают праздник в современной Москве.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий.

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