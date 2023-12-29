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Врач Шилкина рекомендовала следить за сроком годности продуктов для праздничного стола

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Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Московской области врач Ирина Шилкина рассказала, как не отравиться за праздничным столом.
Врач Шилкина рекомендовала следить за сроком годности продуктов для праздничного стола
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Покупая в магазине готовую консервацию, рыбную, мясную или кондитерскую продукцию, внимательно изучите сроки годности и условия хранения продуктов. Не приобретайте впрок на все новогодние каникулы продукты с ограниченным сроком годности», — заявила Шилкина.

По её словам, не стоит готовить сразу на все праздники — лучше приготовить только на один-два дня.

Кроме того, нежелательно оставлять готовые блюда на столе до утра.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей посоветовала в Новый год быть активным и не переедать, чтобы не возникла изжога.

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