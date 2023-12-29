Врач Шилкина рекомендовала следить за сроком годности продуктов для праздничного стола

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Московской области врач Ирина Шилкина рассказала, как не отравиться за праздничным столом.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Покупая в магазине готовую консервацию, рыбную, мясную или кондитерскую продукцию, внимательно изучите сроки годности и условия хранения продуктов. Не приобретайте впрок на все новогодние каникулы продукты с ограниченным сроком годности», — заявила Шилкина.

По её словам, не стоит готовить сразу на все праздники — лучше приготовить только на один-два дня.

Кроме того, нежелательно оставлять готовые блюда на столе до утра.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей посоветовала в Новый год быть активным и не переедать, чтобы не возникла изжога.