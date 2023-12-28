В «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Самые посещаемые площадки в этом году — «Царицыно», Московский государственный объединённый музей-заповедник, Музей Москвы, «Кусково» и Государственный музей А.С. Пушкина», — отметил Собянин.
В рамках акции культурные учреждения работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.
Проект появился в Москве в 2019 году.
Ранее сообщалось, что в Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах.