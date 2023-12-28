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В «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в акции «Московская музейная неделя» приняли участие около 1,2 млн человек.
В «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Самые посещаемые площадки в этом году — «Царицыно», Московский государственный объединённый музей-заповедник, Музей Москвы, «Кусково» и Государственный музей А.С. Пушкина», — отметил Собянин.

В рамках акции культурные учреждения работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

Проект появился в Москве в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах.

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