В «Московской музейной неделе» приняли участие 1,2 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в акции «Московская музейная неделя» приняли участие около 1,2 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Самые посещаемые площадки в этом году — «Царицыно», Московский государственный объединённый музей-заповедник, Музей Москвы, «Кусково» и Государственный музей А.С. Пушкина», — отметил Собянин.

В рамках акции культурные учреждения работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

Проект появился в Москве в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах.