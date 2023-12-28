Карту ёлочных базаров Подмосковья сделали доступной онлайн

В Московской области приобрести новогоднюю ёлку можно с использованием интерактивной карты.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.

«На карте отмечены официальные точки реализации хвойных деревьев. Она помогает быстро найти площадку, где можно приобрести главное новогоднее украшение», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

Ёлочные базары открыты в регионе до 10 января.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние ели, чтобы дать им вторую жизнь.