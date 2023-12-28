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Спасатели предупредили о снегопадах и усилении ветра до 20 м/с в ХМАО

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Спасатели рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни.
Спасатели предупредили о снегопадах и усилении ветра до 20 м/с в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Со стороны Урала надвигается снежный циклон, в связи с чем в ХМАО ожидается снегопад с критическим уровнем выпадения осадков. По всей территории округа сильный снег, метель с порывами ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

В связи с непогодой окружная Госавтоинспекция введёт ограничения по движению транспорта.

«Рекомендуем автовладельцам и организаторам перевозок пересмотреть свои планы, по возможности, воздержаться от дальних поездок до наступления благоприятных условий», — рассказал замначальника управления Госавтоинспекции Югры Артём Карика в Telegram-канале.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.

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