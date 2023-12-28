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В Подмосковье рассказали о мероприятиях по Пушкинской карте в 2024 году

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В Министерстве культуры и туризма Московской области представили программу мероприятий 2024 года по Пушкинской карте.
В Подмосковье рассказали о мероприятиях по Пушкинской карте в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

Открывает праздничную афишу 3 января концерт «Волшебные миры Миядзаки» в мемориальном музыкальном музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину.

«До 15 января на сцене Московского Губернского театра можно увидеть знаменитую постановку «Много шума из ничего». Солисты Московской областной филармонии выступят 7 января в Дедовском Доме культуры (г. о. Истра) с концертной программой «Золотая коллекция оперных шедевров», — рассказали в министерстве.

Также в расписании программы Московского областного театра кукол, историко-художественного музея «Новый Иерусалим», музея-заповедника «Усадьба Мураново», музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово» и других.

Подробная афиша опубликована на туристическом портале Подмосковья и в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее сообщалось, что в Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах.

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