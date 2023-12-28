Дерматолог Малкина заявила о пользе бальзамов для губ зимой
- Gettyimages.ru
«Они помогают увлажнять и защищать губы от внешних воздействий», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
Специалист отметила, что следует выбирать средства на основе натуральных ингредиентов — масла ши или кокосового масла, с добавлением пантенола и витаминов А, Е, С.
По мнению эксперта, помаду необходимо наносить перед выходом на улицу, после прогулки, а также после каждого приёма пищи.
«Используйте мягкие пилинги и скрабы для губ, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Также можно делать маски из мёда или оливкового масла, которые помогут увлажнить и смягчить губы», — заключила Малкина.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рекомендовала пить больше воды в зимнее время.