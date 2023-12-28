Гидрометцентр предупредил о морозах до -25 °С в Москве и Подмосковье 3 января

Гидрометцентр России предупредил о похолодании до -25 °С в Москве и Подмосковье 3 января.

В сообщении говорится, что, согласно предварительным расчётам, морозы в столичном регионе усилятся.

Третьего января прогнозируется -20…-25 °C ночью, а также -15…-20 °C днём.

Отмечается, что это ниже климатической нормы на 14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По его словам, к полуночи 31 декабря температура в Москве опустится до -12 °С.