RT в Telegram
Подпишись

Гидрометцентр предупредил о морозах до -25 °С в Москве и Подмосковье 3 января

Короткая ссылка
Гидрометцентр России предупредил о похолодании до -25 °С в Москве и Подмосковье 3 января.
Гидрометцентр предупредил о морозах до -25 °С в Москве и Подмосковье 3 января
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что, согласно предварительным расчётам, морозы в столичном регионе усилятся.

Третьего января прогнозируется -20…-25 °C ночью, а также -15…-20 °C днём.

Отмечается, что это ниже климатической нормы на 14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По его словам, к полуночи 31 декабря температура в Москве опустится до -12 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить