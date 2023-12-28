Микробиолог Цветикова назвала оливье полезным блюдом

Микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова рассказала о пользе оливье с точки зрения микробиологии.

«В первую очередь потому, что там содержится сразу несколько овощей: картофель, морковь, лук, горошек — это стимулирует разные виды кишечных бактерий. Здоровая микробиота — это не какой-то отдельный вид исключительно полезных бактерий, это разнообразие», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, разные виды овощей содержат немного отличную клетчатку и пищевые волокна.

Цветикова рекомендовала заменить в оливье варёную колбасу на отварную курицу или говядину, а майонез — нежирной сметаной или натуральным йогуртом, в котором содержатся пробиотические бактерии.

«Чтобы предотвратить размножение болезнетворных бактерий, заправлять салат соусом нужно непосредственно перед подачей и только в том количестве, которое съедят сразу», — заключила микробиолог.

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