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В Царском Селе восстановят исторические пруды

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В Царском Селе проведут работы по восстановлению исторических прудов.
В Царском Селе восстановят исторические пруды
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, будет проведён капремонт гидротехнических сооружений и настроена дополнительная подача воды в гидросистему.

Это позволит улучшить экологическое состояние прудов и снизить содержание биогенных и загрязняющих веществ, уменьшит негативное воздействие донных отложений на качество воды.

Работы должны быть завершены до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в долине реки Шмелёвки на юге Москвы обустроили два водоёма.

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