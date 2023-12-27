В Царском Селе восстановят исторические пруды
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В частности, будет проведён капремонт гидротехнических сооружений и настроена дополнительная подача воды в гидросистему.
Это позволит улучшить экологическое состояние прудов и снизить содержание биогенных и загрязняющих веществ, уменьшит негативное воздействие донных отложений на качество воды.
Работы должны быть завершены до 2030 года.
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