В Царском Селе восстановят исторические пруды

В Царском Селе проведут работы по восстановлению исторических прудов.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, будет проведён капремонт гидротехнических сооружений и настроена дополнительная подача воды в гидросистему.

Это позволит улучшить экологическое состояние прудов и снизить содержание биогенных и загрязняющих веществ, уменьшит негативное воздействие донных отложений на качество воды.

Работы должны быть завершены до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в долине реки Шмелёвки на юге Москвы обустроили два водоёма.