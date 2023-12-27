Нутрициолог Кузина рекомендовала не сочетать яйца и бекон

Нутрициолог Екатерина Кузина выразила мнение, что с точки зрения здорового питания яйца с беконом не самое лучшее сочетание, поэтому от него лучше отказаться.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт пояснила, что в таком блюде слишком много животного белка, что способствует повышению уровня холестерина в крови.

Ещё одним вредным сочетанием эксперт считает хлопья с апельсиновым соком. Кроме того, Кузина рекомендует не употреблять картофель с мясом.

По мнению эксперта, нежелательно сочетать пиццу с газировкой, а бургер — с картошкой фри.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.