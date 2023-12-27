Нутрициолог Кузина рекомендовала не сочетать яйца и бекон
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт пояснила, что в таком блюде слишком много животного белка, что способствует повышению уровня холестерина в крови.
Ещё одним вредным сочетанием эксперт считает хлопья с апельсиновым соком. Кроме того, Кузина рекомендует не употреблять картофель с мясом.
По мнению эксперта, нежелательно сочетать пиццу с газировкой, а бургер — с картошкой фри.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.