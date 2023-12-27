Жители Тюмени смогут увидеть звездопад Квадрантиды в ночь на 30 декабря

Жители Тюмени смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды в ночь на субботу, 30 декабря, заявил исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев.

«Метеорный поток Квадрантиды начнётся 28 декабря и закончится 4 января. Добавлю, что радиант — источник метеоров, находится в созвездии Волопаса. И в этот раз Луна помешает наблюдениям, ибо близка к максимальной фазе», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, самые благоприятные условия для наблюдения также ожидаются в ночь на 4 января.

Ранее старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал москвичам, что метеорный поток Квадрантиды в ночь на 4 января лучше будет виден за городом в условиях ясного неба.