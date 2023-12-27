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В Тюмени вывезли более 27 тысяч кубометров снега за сутки

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На полигоны в Тюмени вывезли более 27 тыс. куб. м снега, убранного из общественных пространств за сутки.
В Тюмени вывезли более 27 тысяч кубометров снега за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На уборку городских территорий (дороги, парки, скверы, площади, межквартальные проезды) в минувшую ночь вышли 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днём — уже 666 единиц техники и 661 рабочий», — заявили в городской администрации.

На совещании в мэрии об уборке отчитались и управляющие компании, которые отвечают за очистку дворов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

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