В Тюмени вывезли более 27 тысяч кубометров снега за сутки

На полигоны в Тюмени вывезли более 27 тыс. куб. м снега, убранного из общественных пространств за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На уборку городских территорий (дороги, парки, скверы, площади, межквартальные проезды) в минувшую ночь вышли 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днём — уже 666 единиц техники и 661 рабочий», — заявили в городской администрации.

На совещании в мэрии об уборке отчитались и управляющие компании, которые отвечают за очистку дворов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.