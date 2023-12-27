Специалист Болотова дала советы по выбору замороженных продуктов

Основатель и президент группы компаний «Ледово» Надежда Болотова дала рекомендации по выбору замороженных продуктов в торговых сетях.

Магазинная упаковка не пропускает воздух и способствует росту бактерий и микроорганизмов на продуктах, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Помимо этого, низкокачественные пластики могут быть сами по себе токсичными и отравлять запечатанную в них еду как при хранении, так и при попытке разогреть их, допустим, в микроволновке», — сказала специалист.

Как отметила Болотова, лучше покупать заморозку в упаковке из биоразлагаемых материалов, которая в настоящее время активно внедряется в торговых сетях и на пищевых производствах.

«Она не оставляет за собой след из микропластиковых частиц, не протекает, сохраняет аромат продуктов и предназначена для разогрева еды в микроволновке, что сокращает время на приготовление пищи и сокращает количество грязной посуды», — заключила эксперт.

Ранее диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева рассказала об альтернативах традиционному салату оливье.