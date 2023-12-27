В Подмосковье признали памятником вокзал архитектора Струкова
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Строительство здания на железнодорожной станции в Немчиновке началось в 1914 году, а для первых пассажиров новый вокзал открылся в декабре 1915-го.
В советское время Немчиновка была дачным местом, где любили отдыхать Владимир Маяковский, Сергей Есенин, кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, художник Казимир Малевич и другие представители отечественной культуры.
Ранее сообщалось, что дом купца Вениаминова в Казани признали объектом культурного наследия.