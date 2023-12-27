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В Подмосковье признали памятником вокзал архитектора Струкова

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В главном управлении культурного наследия Московской области рассказали о внесении вокзала архитектора Ивана Струкова в реестр памятников России.
В Подмосковье признали памятником вокзал архитектора Струкова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Строительство здания на железнодорожной станции в Немчиновке началось в 1914 году, а для первых пассажиров новый вокзал открылся в декабре 1915-го.

В советское время Немчиновка была дачным местом, где любили отдыхать Владимир Маяковский, Сергей Есенин, кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, художник Казимир Малевич и другие представители отечественной культуры.

Ранее сообщалось, что дом купца Вениаминова в Казани признали объектом культурного наследия.

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