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В Ульяновском зоопарке запустили акцию по сбору хвойных деревьев

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Ульяновский зоопарк объявил традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт.
В Ульяновском зоопарке запустили акцию по сбору хвойных деревьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на зоопарк.

Как отметили специалисты, хвойные деревья особенно любят копытные животные, птицы, млекопитающие, хищники.

Они не только украсят вольеры питомцев, но и станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Сотрудники зоопарка обратили внимание, что сдать дерево могут исключительно компании, так как на домашних новогодних ёлках остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке началась акция по сбору новогодних ёлок.

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