Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» пройдёт 25 февраля в Петербурге

Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

На сцену выйдут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik & Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие артисты.

Проведут шоу Николай Басков и Елена Север.

«Конец года для нас ознаменовался масштабной XXVIII церемонией вручения премии «Золотой граммофон» в московском «Крокус Сити Холле», а Новый год мы встретим не менее грандиозным концертом в Санкт-Петербурге», — заявила музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

По её словам, очень важно, чтобы жители разных городов России могли смотреть вживую музыкальные шоу высокого качества.