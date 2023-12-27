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Технолог Ершова дала советы по хранению новогодних блюд

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Елена Ершова, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения, рассказала о сроках хранения новогодних блюд.
Технолог Ершова дала советы по хранению новогодних блюд
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она заявила, что при температуре +2...+6 °С большинство салатов (из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копчёностей, салаты и винегреты из варёных овощей) могут безопасно храниться не более 18 часов, после заправки — только 12 часов.

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки допустимо хранить не более шести часов, салаты с морепродуктами без заправки — до 12 часов, салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — до 36 часов.

Для продления срока хранения фруктовых салатов эксперт рекомендует использовать только вымытые и тщательно высушенные фрукты.

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