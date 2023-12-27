Оливье возглавил список надоевших россиянам блюд на Новый год
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соцсеть «Одноклассники» и «Леди Mail.ru» (проект VK).
За крабовый салат отдали голоса 13% участников исследования, за селёдку под шубой — 7%.
В список также попали курица с картошкой в духовке, бутерброды со шпротами.
По словам 34% россиян, они не устали ни от одного новогоднего блюда.
Список самых любимых блюд на Новый год также возглавляет оливье, набравший 26%.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.