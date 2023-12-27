Оливье возглавил список надоевших россиянам блюд на Новый год

Новое исследование показало, что из традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье. Его назвали 16% опрошенных.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соцсеть «Одноклассники» и «Леди Mail.ru» (проект VK).

За крабовый салат отдали голоса 13% участников исследования, за селёдку под шубой — 7%.

В список также попали курица с картошкой в духовке, бутерброды со шпротами.

По словам 34% россиян, они не устали ни от одного новогоднего блюда.

Список самых любимых блюд на Новый год также возглавляет оливье, набравший 26%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.