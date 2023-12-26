Центральную городскую библиотеку открыли в Оренбурге после реновации

Центральная городская библиотека имени Некрасова в Оренбурге открылась после реновации.

Об этом сообщает RIA56.

В церемонии в режиме видео-конференц-связи приняли участие зампред правительства России Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Денис Паслер.

«Два года шла масштабная реновация. Это 26-я библиотека нового поколения в нашем регионе, созданная в рамках нацпроекта «Культура», который инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил Паслер в своём Telegram-канале.

По его словам, в обновлённой библиотеке предусмотрено 13 разных зон, современное оборудование, есть звукозаписывающая студия и издательский центр.

Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Удмуртии прошло закрытие Дней литературы Игринского района.