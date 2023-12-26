RT в Telegram
Подпишись

Центральную городскую библиотеку открыли в Оренбурге после реновации

Короткая ссылка
Центральная городская библиотека имени Некрасова в Оренбурге открылась после реновации.
Центральную городскую библиотеку открыли в Оренбурге после реновации
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Об этом сообщает RIA56.

В церемонии в режиме видео-конференц-связи приняли участие зампред правительства России Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Денис Паслер.

«Два года шла масштабная реновация. Это 26-я библиотека нового поколения в нашем регионе, созданная в рамках нацпроекта «Культура», который инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил Паслер в своём Telegram-канале.

По его словам, в обновлённой библиотеке предусмотрено 13 разных зон, современное оборудование, есть звукозаписывающая студия и издательский центр.

Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Удмуртии прошло закрытие Дней литературы Игринского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить