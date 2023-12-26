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Синоптик Позднякова: Москву ждёт оттепель на Новый год и морозы в Рождество

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова не исключила, что в новогоднюю полночь в Москве температура воздуха будет плюсовой.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 31 декабря, и 1 января в столице ожидается около 0...+1 °С, поделилась специалист в беседе с «Российской газетой».

«В центре города может быть на 1—2 градуса теплее, по области возможен слабый минус», — уточнила Позднякова, отметив, что в городе при этом не ожидается ни сильных осадков, ни ветра.

Метеоролог также сообщила, что такая погода продержится до 3 января, а затем начнётся похолодание. Ближе к Рождеству ударят морозы с температурой воздуха по ночам до -15 °С.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное МЧС сообщало о штормовом ветре в Оренбургской области в ночь на 26 декабря.

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