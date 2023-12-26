Фармаколог Усов назвал холодец одним из самых полезных новогодних блюд

Фармаколог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов рекомендовал холодец в качестве одного из самых полезных блюд на новогоднем столе.

«Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Специалист также посоветовал внести изменения в приготовление новогодних блюд, сделав их более диетическими и полезными.

В качестве примера он предложил для приготовления салатов использовать домашний или соевый майонез, чтобы сделать их более диетическими и полезными.

Вместо закуски из шпрот можно приготовить яйца с начинкой из тунца, а вместо селёдки под шубой — норвежский салат с яблоком и маринованными огурцами, заправленный растительным маслом с лимоном.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.