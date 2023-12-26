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Нутрициолог Русанова рассказала, как сделать праздничный стол полезным

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Врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова дала рекомендации, как приготовить праздничный стол с полезной едой.
Нутрициолог Русанова рассказала, как сделать праздничный стол полезным
  • Gettyimages.ru
  • © Imgorthand

Специалист в беседе с Life.ru посоветовала отказаться от колбасных нарезок, в которых много консервантов, добавок и неполезных жиров.

По мнению специалиста, лучше запечь цельный кусок мяса или рыбы и использовать его в качестве закуски.

Также Русанова отметила, что овощные блюда на новогоднем столе могут быть в любых количествах, так как клетчатка улучшает пищеварение.

Кроме того, она рекомендовала не увлекаться сладостями.

«Десерты насыщают организм быстрыми углеводами, но не дают продолжительного чувства сытости», — заключила нутрициолог.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.

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