Нутрициолог Русанова рассказала, как сделать праздничный стол полезным
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Специалист в беседе с Life.ru посоветовала отказаться от колбасных нарезок, в которых много консервантов, добавок и неполезных жиров.
По мнению специалиста, лучше запечь цельный кусок мяса или рыбы и использовать его в качестве закуски.
Также Русанова отметила, что овощные блюда на новогоднем столе могут быть в любых количествах, так как клетчатка улучшает пищеварение.
Кроме того, она рекомендовала не увлекаться сладостями.
«Десерты насыщают организм быстрыми углеводами, но не дают продолжительного чувства сытости», — заключила нутрициолог.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.