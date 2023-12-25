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Концерт «Звёзды Русского Радио» на ВДНХ пройдёт 30 декабря

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Праздничный концерт «Звёзды Русского Радио» состоится 30 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Артисты поздравят гостей с Новым годом и исполнят свои хиты.
Концерт «Звёзды Русского Радио» на ВДНХ пройдёт 30 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Концерт пройдёт около фонтана «Дружба народов».

Среди участников — Наталья Подольская, Митя Фомин, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Нюша, Dенис Клявер, Роман Архипов, ELSEA, Наталья Иванова, Keneli&Zhiro, Lepnina, Александр Еловских, Ella, Максим Завидия, ЭЛИПС, Ailun, Zaur&Meirinkito, Вита Чиковани, Elman, Mona, Toni.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

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