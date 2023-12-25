Специалист Ильянович дала советы по завершению рабочих дел перед Новым годом

Тайм-менеджер Ксения Ильянович дала рекомендации, как успеть завершить рабочие дела до новогодних праздников.

Для начала стоит взять лист бумаги и написать на нём, какие рабочие дела, проекты и задачи необходимо завершить до Нового года, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

«Какие-то другие ваши обещания, что и кому вы пообещали и что тоже нужно закончить. Потом можно расписать по теме Нового года, как вы собираетесь праздновать, что для этого нужно сделать: столик забронировать или продукты заказать, записать себя на маникюр, и так далее», — сказала Ильянович.

После, по мнению специалиста, надо решить — какие дела сделать самому, что делегировать другим людям, а какие перенести на следующий год.

«Смотрим на календарь и решаем, когда у нас реально есть время, чтобы этими делами заняться. Таким образом, я думаю, к Новому году можно все важные дела завершить», — заключила тайм-менеджер.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что не стоит забывать о принципах здорового питания даже в новогоднюю ночь.