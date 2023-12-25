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В Свердловской области рассказали о температурных качелях в новогодние праздники

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Глава уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области в конце декабря ожидается морозная погода с температурой воздуха до -27 °С, а в начале января в регионе потеплеет.
В Свердловской области рассказали о температурных качелях в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Lex20

«На Новый год погода будет умеренно морозной. На юге — до -20 °С, на севере — до -25…-27 °С. К 1—2 января уже придёт потепление до 0 °С», — цитирует Шепоренко URA.RU.

По её словам, в январские праздники температура воздуха будет на уровне -12…-17 °С ночью и от -8 до -13 °С днём. А затем столбики термометров вновь начнут опускаться: на севере — до -25 °С, на юге — до -20 °С.

Согласно данным центрального аппарата Гидрометцентра, в целом январь будет теплее нормы, заключила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.

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