В Свердловской области рассказали о температурных качелях в новогодние праздники
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«На Новый год погода будет умеренно морозной. На юге — до -20 °С, на севере — до -25…-27 °С. К 1—2 января уже придёт потепление до 0 °С», — цитирует Шепоренко URA.RU.
По её словам, в январские праздники температура воздуха будет на уровне -12…-17 °С ночью и от -8 до -13 °С днём. А затем столбики термометров вновь начнут опускаться: на севере — до -25 °С, на юге — до -20 °С.
Согласно данным центрального аппарата Гидрометцентра, в целом январь будет теплее нормы, заключила синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.