В Ставропольском крае продали 333 тысячи билетов по Пушкинской карте
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.
На расширенном заседании коллегии ведомства также обсудили итоги работы программы «Сохранение и развитие культуры». В 2023 году на госпрограмму выделили 3,2 млрд рублей.
В частности, ко Дню Победы было организовано более 2 тыс. патриотических проектов. В 12 зданиях муниципальных домов культуры проведён капитальный ремонт, в 27 учреждениях обновлена материально-техническая база.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.