В Ставропольском крае продали 333 тысячи билетов по Пушкинской карте

В Ставропольском крае продали около 333 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2023 году. Общая сумма составила 123 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

На расширенном заседании коллегии ведомства также обсудили итоги работы программы «Сохранение и развитие культуры». В 2023 году на госпрограмму выделили 3,2 млрд рублей.

В частности, ко Дню Победы было организовано более 2 тыс. патриотических проектов. В 12 зданиях муниципальных домов культуры проведён капитальный ремонт, в 27 учреждениях обновлена материально-техническая база.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.