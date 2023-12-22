Специалист Чернова: новогодний тост должен быть ярким и искренним

Тренер по речи Ксения Чернова заявила, что новогодний тост должен быть ярким, искренним и атмосферным. Прежде всего эксперт советует определиться с темой, записать основные идеи и придумать форму выступления — простую речь, анекдот со смыслом, притчу или стихотворение.

«Это важно, чтобы люди почувствовали вашу искренность и внимание. Если в вашем тосте есть возможность для взаимодействия, не стесняйтесь вовлекать слушателей в своё мероприятие. Можете задать какой-нибудь риторический вопрос, попросить что-то сделать: похлопать, встать, поднять бокалы. Это создаст интерактив и доверительную и праздничную атмосферу», — сказала Чернова в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно говорить громко, торжественно, не торопясь, выделять ключевые слова и фразы.

Как считает эксперт, при произнесении тоста необходимо сохранить атмосферу праздника, добавить юмора и личных историй.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему, и в январе человек может ощутить опустошение.