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В Москве начала работу выставка к 100-летию Леонида Гайдая

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В Москве в 36-м павильоне ВДНХ открылась выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения кинорежиссёра Леонида Гайдая.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Посетители экспозиции увидят как оригиналы, так и копии предметов, посвящённых творчеству и биографии режиссёра, а также окунутся в атмосферу фильмов Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».

«Первую выставку мы открыли в Иркутске, в Театре драмы, где и работал Леонид Иович», — рассказала директор Музея кино Лариса Баженова.

Ранее генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в беседе с НСН рассказал о заработке кинотеатров в 2023 году.

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