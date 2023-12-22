Дизайнер Устюжанинова назвала способы украсить жильё к Новому году
В беседе с Life.ru она рекомендовала обратить внимание на инсталляции из свечей разной высоты и толщины.
«Обозначьте в доме несколько зон, например подоконник, кухонный стол, полка на стеллаже и даже место под ёлкой. Там и расставьте свечи с лёгкой небрежностью, хаотично используя изделия разного размера», — сказала эксперт.
Интерьерные бусы и ленты можно разложить на полках, обвивая предметы, стоящие на них. Ещё один вариант — повесить украшения на спинку кровати или на стену над изголовьем.
Новое настроение создаст и смена текстиля. В частности, можно положить на диван плед с тематическими узорами.
«Если этого покажется недостаточно — приобретите покрывало на кровать или постельное бельё таких же оттенков. А в декабрьской сервировке можно использовать скатерти и салфетки с зимней тематикой», — добавила Устюжанинова.
Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.