Дизайнер Устюжанинова назвала способы украсить жильё к Новому году

Дизайнер, шеф-редактор журнала «Яндекс Аренды» и «Яндекс Недвижимости» «Я так живу» Анна Устюжанинова дала советы по украшению жилья к Новому году.

В беседе с Life.ru она рекомендовала обратить внимание на инсталляции из свечей разной высоты и толщины.

«Обозначьте в доме несколько зон, например подоконник, кухонный стол, полка на стеллаже и даже место под ёлкой. Там и расставьте свечи с лёгкой небрежностью, хаотично используя изделия разного размера», — сказала эксперт.

Интерьерные бусы и ленты можно разложить на полках, обвивая предметы, стоящие на них. Ещё один вариант — повесить украшения на спинку кровати или на стену над изголовьем.

Новое настроение создаст и смена текстиля. В частности, можно положить на диван плед с тематическими узорами.

«Если этого покажется недостаточно — приобретите покрывало на кровать или постельное бельё таких же оттенков. А в декабрьской сервировке можно использовать скатерти и салфетки с зимней тематикой», — добавила Устюжанинова.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.