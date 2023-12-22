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Гастроэнтеролог Мельникова назвала холодец полезным блюдом для новогоднего стола

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова заявила, что холодец и заливное — полезные блюда для новогоднего стола, так как оба являются источником коллагена.

В беседе с Life.ru эксперт назвала полезной и запечённую в духовке рыбу, в том числе кету, горбушу и треску, которые богаты омегой-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Алкогольные напитки Мельникова советует заменить на фруктово-ягодные соки и смузи — источники антиоксидантов.

Как отметила врач, Новый год — это серьёзное испытание для ЖКТ, поэтому необходимо контролировать себя и не переедать.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.

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