Синоптик Колесов спрогнозировал нулевую температуру в Петербурге в ближайшие дни
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал синоптика.
Как отметил специалист, температура воздуха будет приближаться к 0 °С и «слабому плюсу».
Также он пообещал снегопады в ближайших окрестностях и на Карельском перешейке.
В то же время стало известно, что в выходные на Ставрополье прогнозируют снегопад и сильный ветер, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Так, в субботу, 23 декабря, в регионе ожидается мокрый снег в сочетании с дождём, воздух прогреется до +7 °С. Порывы ветра до 20 м/с.
В воскресенье, 24 декабря, местами сильный снегопад и метель, температура воздуха опустится ниже 0 °С. Порывы ветра до 15—20 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходные.