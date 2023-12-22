Синоптик Колесов спрогнозировал нулевую температуру в Петербурге в ближайшие дни

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

Как отметил специалист, температура воздуха будет приближаться к 0 °С и «слабому плюсу».

Также он пообещал снегопады в ближайших окрестностях и на Карельском перешейке.

В то же время стало известно, что в выходные на Ставрополье прогнозируют снегопад и сильный ветер, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, в субботу, 23 декабря, в регионе ожидается мокрый снег в сочетании с дождём, воздух прогреется до +7 °С. Порывы ветра до 20 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, местами сильный снегопад и метель, температура воздуха опустится ниже 0 °С. Порывы ветра до 15—20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходные.