Биолог Ухваткина рассказала о плюсах и минусах разных видов новогодних ёлок

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина рассказала о разных видах новогодних ёлок, а также об их плюсах и минусах.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал Ухваткиной.

Как отметила эксперт, многие экоактивисты считают, что использование искусственной ели не наносит вред природе. Но не все знают, что искусственные деревья делаются не из переработанного пластика.

«Если такая ёлочка у вас в семье не один год, то выкидывать её точно не стоит, но хранить всё-таки лучше не в том помещении, в котором спят, так как пластик потихоньку разлагается и он сильно вреден для человека», — заявила Ухваткина.

По мнению специалиста, некоторые предпочитают маленькие ёлочки в горшке, но 90% таких деревьев всё равно потом гибнет.

«Можно продумывать и другие варианты украшений, возможно, в вашей семье украшение большого комнатного растения станет доброй традицией и ощущением настоящего Нового года для ваших детей в будущем», — заключила Ухваткина.

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