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Психолог Куликова посоветовала грамотно ставить цели на год

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Психолог-практик Марина Куликова посоветовала формулировать цели на новый год правильно, чтобы после их достижения испытывать удовлетворение, а не разочарование.

Прежде всего, человеку стоит убедиться, что он формулирует именно своё желание, а не других людей, например родителей или близких, объяснила она в интервью RuNews24.

Критерием правильного выбора служит ощущение, что достижение цели качественно изменит жизнь в лучшую сторону.

Куликова также отметила, что поставленные цели должны соответствовать ценностям человека и быть следствием его собственных усилий.

Помимо прочего, цель должна быть измеримой, иметь срок для достижения и быть чёткой и реальной для каждого конкретного человека. Цель должна мотивировать, но не становиться при этом смыслом жизни.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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