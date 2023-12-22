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В Москве пройдёт масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024» для школьников

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе пройдёт масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024» для школьников от 10 лет и их родителей.

Мероприятие состоится в Московском дворце пионеров, информирует НСН.

Первый фестиваль прошёл в столице в 2012 году. За всю его историю более 35 тыс. участников слепили около 7000 снеговиков.

В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссёры-мультипликаторы, в их числе художник Алексей Иорш и режиссёр «Союзмульфильма» Сергей Меринов.

Подведение итогов запланировано на 17 февраля 2024 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

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