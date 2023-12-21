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Фестиваль «МультПром» состоится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 19 — 20 января 2024 года впервые состоится Международный фестиваль научно-технической анимации «МультПром».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

В программу фестиваля входит очный тур конкурса научно-технической анимации и цикл мероприятий для специалистов творческих индустрий и промышленного сектора экономики.

Как отметили организаторы, фестиваль содействует вовлечению молодёжи в технологическую среду, демонстрируя достижения промышленности, науки и техники доступными анимационными образами и визуализацией объектов технологического прогресса.

Мероприятие проводится Фондом всестороннего развития детей и молодёжи «От винта» под эгидой Министерства промышленности и торговли России при поддержке Министерства культуры России, правительства Нижегородской области, Ассоциации анимационного кино, киностудии «Союзмультфильм».

Ранее сообщалось, что в Ижевске по случаю Крещения состоится Ледовый фестиваль.

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