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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов

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В центральных и северных районах Сахалина на 22—26 декабря объявили экстренное предупреждение в связи с аномально холодной погодой.
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за аномальных морозов
  • © РИА Новости / Мария Марикян

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

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