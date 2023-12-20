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В Челябинской области ожидаются дожди и гололёд 21 декабря

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Синоптики спрогнозировали в Челябинской области дожди и гололёд 21 декабря.
В Челябинской области ожидаются дожди и гололёд 21 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Миндортранса региона.

Так, в ночь на четверг, 21 декабря, температура воздуха опустится до -5 °С. Днём потеплеет до +5 °С. Порывы ветра — до 13—18 м/с.

Отмечается, что перепады температур могут привести к образованию гололёда и налипанию снега на проводах.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

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