В Челябинской области ожидаются дожди и гололёд 21 декабря

Синоптики спрогнозировали в Челябинской области дожди и гололёд 21 декабря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Миндортранса региона.

Так, в ночь на четверг, 21 декабря, температура воздуха опустится до -5 °С. Днём потеплеет до +5 °С. Порывы ветра — до 13—18 м/с.

Отмечается, что перепады температур могут привести к образованию гололёда и налипанию снега на проводах.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.