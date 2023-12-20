RT в Telegram
Подпишись

Выставка «Маковские. Константин и Владимир» открылась в Серпухове

Короткая ссылка
Историко-художественный музей Серпухова представил экспозицию «Маковские. Константин и Владимир».
Выставка «Маковские. Константин и Владимир» открылась в Серпухове
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

Выставка размещена в отреставрированном Каретном сарае городской усадьбы купцов Мараевых, здание которого является объектом культурного наследия.

Посетители увидят почти 90 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другие.

«Картины обоих братьев активно покупали, и их работы оказались разбросаны не только по территории России, но и за её пределами. И чтобы увидеть такое многообразие, нужно совершить большое путешествие по России», — сказала директор музея Жанна Алейникова.

Отмечается, что в рамках проекта в одном выставочном пространстве впервые окажутся работы всех циклов Константина (1839—1915) и Владимира (1846—1920) Маковских.

Ранее сообщалось, что выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков» пройдёт в Коломне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить