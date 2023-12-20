Выставка «Маковские. Константин и Владимир» открылась в Серпухове

Историко-художественный музей Серпухова представил экспозицию «Маковские. Константин и Владимир».

Об этом сообщает «Радио 1».

Выставка размещена в отреставрированном Каретном сарае городской усадьбы купцов Мараевых, здание которого является объектом культурного наследия.

Посетители увидят почти 90 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другие.

«Картины обоих братьев активно покупали, и их работы оказались разбросаны не только по территории России, но и за её пределами. И чтобы увидеть такое многообразие, нужно совершить большое путешествие по России», — сказала директор музея Жанна Алейникова.

Отмечается, что в рамках проекта в одном выставочном пространстве впервые окажутся работы всех циклов Константина (1839—1915) и Владимира (1846—1920) Маковских.

Ранее сообщалось, что выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков» пройдёт в Коломне.