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Биолог Опарин посоветовал украшать дом свечами из натуральных компонентов

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин предупредил, что некачественные свечи могут выделять вредные для здоровья вещества.
Биолог Опарин посоветовал украшать дом свечами из натуральных компонентов
  • Gettyimages.ru

При выборе свеч стоит учитывать индивидуальные особенности, в том числе, возможные аллергические реакции на какие-либо компоненты, отметил эксперт в разговоре с Life.ru.

Свечи на основе растительных масел (кокосовое, соевое) сгорают полностью и практически не образуют вредных веществ при горении, отметил Опарин.

Восковые свечи создаются из натурального пчелиного воска, они считаются самыми экологически чистыми и наиболее долго горят.

Гелевые свечи изготавливаются из прозрачного геля, а парафиновые — из продуктов переработки нефти. Последние считают самыми небезопасными из-за неполного сгорания компонентов парафина и продуктов его окисления, заключил эксперт.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.

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