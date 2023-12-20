Жители Башкирии увидят звездопад в ночь зимнего солнцестояния 23 декабря
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на планетарий Уфы.
Отмечается, что метеорный поток возникает от мелких частиц, которые выбрасываются кометой 8Р/Tuttle во время её приближения к Солнцу.
Земля проходит через них в период с 17 по 26 декабря.
Специалисты из уфимского планетария рассказали, что наблюдать метеорный поток Урсиды можно от полного наступления темноты до восхода.
Единственной помехой может стать Луна, которая будет освещать ночное небо до 05:30 утра.
Ранее Московский планетарий и интернет-энциклопедия РУВИКИ объявили о сотрудничестве с целью популяризации среди детей и взрослых знаний о космосе, астрономии и наук о Земле.