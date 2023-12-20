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Жители Башкирии увидят звездопад в ночь зимнего солнцестояния 23 декабря

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В Башкирии в ночь зимнего солнцестояния, 23 декабря, жители смогут наблюдать метеорный поток Урсиды.
Жители Башкирии увидят звездопад в ночь зимнего солнцестояния 23 декабря
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на планетарий Уфы.

Отмечается, что метеорный поток возникает от мелких частиц, которые выбрасываются кометой 8Р/Tuttle во время её приближения к Солнцу.

Земля проходит через них в период с 17 по 26 декабря.

Специалисты из уфимского планетария рассказали, что наблюдать метеорный поток Урсиды можно от полного наступления темноты до восхода.

Единственной помехой может стать Луна, которая будет освещать ночное небо до 05:30 утра.

Ранее Московский планетарий и интернет-энциклопедия РУВИКИ объявили о сотрудничестве с целью популяризации среди детей и взрослых знаний о космосе, астрономии и наук о Земле.

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