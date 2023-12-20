Жители Башкирии увидят звездопад в ночь зимнего солнцестояния 23 декабря

В Башкирии в ночь зимнего солнцестояния, 23 декабря, жители смогут наблюдать метеорный поток Урсиды.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на планетарий Уфы.

Отмечается, что метеорный поток возникает от мелких частиц, которые выбрасываются кометой 8Р/Tuttle во время её приближения к Солнцу.

Земля проходит через них в период с 17 по 26 декабря.

Специалисты из уфимского планетария рассказали, что наблюдать метеорный поток Урсиды можно от полного наступления темноты до восхода.

Единственной помехой может стать Луна, которая будет освещать ночное небо до 05:30 утра.

Ранее Московский планетарий и интернет-энциклопедия РУВИКИ объявили о сотрудничестве с целью популяризации среди детей и взрослых знаний о космосе, астрономии и наук о Земле.