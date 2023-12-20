Диетолог Габдулхакова назвала особенности детской воды для питья

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала об особенностях детской воды для питья.

«Главное отличие — детскую можно давать ребёнку без предварительного кипячения. Кроме того, у детской воды ниже уровень минерализации», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, для детских марок предусмотрены определённые требования к химическому составу воды и степени её очистки.

«Вода для детей не должна быть газированной, кроме того, в ней допускается лишь минимальное количество фтора и йода. Ещё один важный показатель — отсутствие серебра», — пояснила Габдулхакова.

Кроме того, детская вода должна быть природной, из подземного (артезианского) источника, сказала эксперт.

«Такую воду оценивают по 93 показателям, и только вода, соответствующая всем этим требованиям, может считаться детской», — добавила она.

Ранее преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева дала рекомендации по выбору сладких подарков для детей.