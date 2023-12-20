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Четыре камина отреставрируют в усадьбе Покровское-Стрешнево

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В московской усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют четыре сохранившихся камина в рамках работ по восстановлению интерьеров главного дома памятника истории.
Четыре камина отреставрируют в усадьбе Покровское-Стрешнево
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Во время перестройки дома в конце XVIII — начале XIX века печи с изразцами переделали в камины, с тех пор они являются украшением этих залов», — рассказали в столичном Департаменте капитального ремонта.

До начала работ камины были наполовину разрушены.

Во время реставрации специалисты исследуют архивные данные, чтобы воссоздать элементы утраченного мраморного декора.

Также предстоит восстановить печную фурнитуру.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию зала 100 фонарей в Московском дворце пионеров.

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