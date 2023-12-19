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Лектор Кодинов перечислил условия успешного публичного выступления

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Лектор российского общества «Знание» Николай Кодинов прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что командный голос не должен быть громким.
Лектор Кодинов перечислил условия успешного публичного выступления
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Прежде чем начать говорить, нужно ответить на несколько вопросов: зачем я говорю, как я говорю и что я говорю. Если «как?» — это орфоэпия, артикуляция, дикция, дыхание, то «что?» — это уже логика речи», — поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

Чтобы донести мысль, необходимо понимать, на чём акцентировать внимание слушателя, что в предложении является главным, отметил Кодинов.

По его словам, речь выступающего должна быть осознанной и понятной самому исполнителю. Цель выступления будет достигнута в том случае, если оратор будет следовать всем трём пунктам.

Ранее эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова рассказала о важности соблюдения правил общения в деловой переписке.

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